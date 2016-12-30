Перед Новым годом в Украину придет похолодание

Сегодня в Украине ожидается незначительное похолодание, однако день будет облачным, но не снежным. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадки в виде снега ожидаются местами, и они будут незначительными.
В северных областях страны 30 декабря сохранится довольно теплая погода, в дневные часы синоптики прогнозируют от 0 до -3 градусов. В южных областях сегодня плюсовые показатели термометра – от 0 до 3 градусов тепла. В западных регионах будет холодно, днем до 4 градусов мороза. В ночь с 30 на 31 декабря ожидается незначительное снижение температуры. По прогнозам синоптиков, на западе Украины в ночные часы столбик термометра опустится до 8 градусов со знаком минус, теплее всего ночью будет в южных областях – от 1 до 4 градусов мороза.
30 декабря в Киеве синоптики не прогнозируют осадков. Ночь будет достаточно холодной – до 6 градусов со знаком минус, сегодня днем воздух прогреется до 1-3 градусов со знаком минус. Напомним, что на Новый год синоптики обещают довольно теплую погоду, снег, как отметили в Гидрометцентре, возможен лишь в отдельных областях.