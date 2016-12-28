В некоторых областях Украины сегодня резко изменится погода

Сегодня, 28 декабря, в некоторых районах Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в нескольких регионах синоптики прогнозируют шквалистый ветер.
По прогнозам, сегодня к вечеру до 25 метров в секунду увеличится скорость ветра в Карпатах, кроме того, порывы ветра до двадцати метров в секунду ожидаются на территории Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, Львовской и Волынской областей. Спасатели настоятельно рекомендуют придерживаться элементарных правил безопасности. Напомним, что ранее синоптики заявили о похолодании 29 декабря.
Кроме того, в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода 31 декабря и ночью на Новый год. В большинстве украинских областей новогодняя ночь будет довольно морозной, к примеру, в Киеве столбик термометра может опуститься до -8 градусов. В дневные часы также ожидается минусовая температура, а осадки 31 декабря и ночью 1 января возможны только в южных регионах.