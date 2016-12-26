Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев на Новый год

На своей странице в соцсети синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду в Украине в новогоднюю ночь, передает replyua.net. Так, она не ожидает существенных осадков, хотя при этом в ночь с субботы, 30 декабря, на воскресение, 1 января, ожидается снижение температуры до 5-12 градусов с отметкой «минус». Синоптик отметила, что с субботы предполагается прекращение осадков и начало «подсушивания» воздуха.
Наталья Диденко сообщила, что поступившая из Арктики прохладная воздушная масса станет причиной похолодания, в связи с чем, в новогоднюю ночь, о которой синоптика, по ее словам, еще с Пасхи начали спрашивать, погода будет без осадков и с небольшим морозом.
Что касается украинской столицы, то в городе Диденко спрогнозировала погоду с вероятными осадками в период с понедельника по четверг, а с 30 числа следует ожидать похолодания. Она сообщила, что киевлянам в предновогодний день и первый день 2017 года следует ожидать погоду с морозом и без осадков. При этом Наталья Диденко подчеркнула, что прогнозы, составляемые больше, чем на три дня, должны уточняться и посоветовала в дальнейшем следить за ее сообщениями.