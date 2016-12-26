Синоптики о погоде перед праздниками: сильные дожди и мокрый снег

Сегодня и завтра Украину накроет влажный циклон, который принесет в страну неустойчивую и весьма неприятную погоду с сильным ветром, дождем, гололедицей и мокрым снегом. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня самая плохая погода ожидается только на западе страны, однако во вторник циклон накроет и другие регионы.
Сегодня на западе ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, а также плюсовая температура в дневные часы. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадки. А уже завтра мокрый снег и дождь ожидаются во многих областях, а в северных и западных регионах ненастная погода также будет сопровождаться гололедицей, сильным ветром. Местами скорость ветра будет достигать двадцати метров в секунду.
В ночные часы легкие морозы ожидаются только в восточных областях – до -6 градусов, в остальных регионах будет немного теплее – от 4 мороза до 2 градусов тепла. Во вторник в Киеве пройдет мокрый снег, днем возможен дождь, на дорогах будет скользко. Температура воздуха днем составит от 1 до 3 градусов тепла.