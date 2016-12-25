В первые дни последней недели года в Украине будет прохладно и снежно

Синоптики украинского Гидрометцентра сообщили, что в первые дни последней недели уходящего года в стране ожидается погода со снегом и дождем, информирует replyua.net. Так, завтра, 26 декабря, мокрый снег с дождем прогнозируется только на западе страны, при этом на остальной территории будет сухо. Кроме того, в Гидрометцентре предупреждают о вероятности гололеда, ветер будет юго-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем – от 3 мороза до 2 тепла, на западе страны – до 5 градусов тепла. В украинской столице неделя начнется без существенных осадков, ночью температура составит от 2 до 4 градусов с отметкой «минус», а днем около нуля.
Немного испортится погода во вторник, 27 декабря. В Украине местами ожидается мокрый снег, на западе и севере страны – с дождем и кое-где гололед. Юго-западный и западный ветер будет веять со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, также вероятны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Ночью и днем температура воздуха составит от 2 мороза до 4 тепла. Такая же погода ожидается 27 декабря и в Киеве, при этом ночью столбик термометра покажет нулевую отметку, а днем – от 1 до 3 тепла.