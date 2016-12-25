В начале недели в Украине дожди и мокрый снег, - синоптики

В первые дни праздничной недели в Украине ожидается неустойчивая погода с мокрым снегом и дождями. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 26 декабря в западных областях ожидается мокрый снег в ночные и утренние часы, днем пройдет дождь.
На дорогах будет очень скользко, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла, ночью ожидается легкий мороз до -6 градусов. На остальной территории страны осадков не будет. Во вторник ненастный циклон начнет перемещаться дальше. Дожди, переходящие в мокрый снег, пройдут в большинстве регионов, на севере и на западе Украины не исключены сильный дождь, гололедица и мокрый снег. В некоторых регионах синоптики прогнозируют усиление ветра до двадцати метров в секунду.
В восточных областях ночью морозы до -6 градусов, на остальной территории Гидрометцентр прогнозирует от +4 до -2 градусов – температура практически не будет меняться в течение суток. Во вторник в Киеве гололедица, мокрый снег, дождь и порывы ветра. Днем воздух прогреется до 3 градусов со знаком плюс.