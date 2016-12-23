В выходные в Украине ожидаются туман и морозы

В предстоящие выходные в ночные часы в большинстве областей сохранится морозная погода, в утренние часы во многих регионах возможен туман, а днем столбик термометра будет подниматься до 2 градусов со знаком плюс. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.
По словам синоптика, в восточных и западных районах Украины в ночные часы будет до 10 градусов мороза, на остальной территории – не ниже -7 градусов. Осадков в выходные не будет, но в некоторых областях ожидается изморозь и туман, который при объединении с низкой температурой создаст на улицах непривычную картину. «Конечно, будет необычно и красиво, однако такую картинку обязательно подпортит гололедица, которая в эти выходные никуда не исчезнет. Зато в воскресенье придет снежный циклон – в большинстве регионов пройдет мокрый снег, на западе не исключен дождь», подчеркнула Диденко.
Кроме того, в воскресенье нужно ждать усиления ветра, гололедицу и изморозь. В столице будет довольно холодно – днем около 2 градусов мороза, в ночные часы – до 4 градусов со знаком минус.