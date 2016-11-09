В Гидрометцентре рассказали о сложных погодных условиях в Украине

Сегодня в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, и холодный и влажный циклон накроет сразу несколько областей. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики прогнозируют резкое колебание температуры – в некоторых регионах днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, в других областях, напротив, столбик термометра не поднимется выше отметки в +3 градуса.
Холоднее всего сегодня будет в западных областях: в дневные часы синоптики обещают около трех градусов тепла, дожди и мокрый снег. В Крыму, а также в самых южных областях сегодня будет от 16 до 22 градусов со знаком плюс, что является абсолютным рекордом для ноября. В некоторых южных областях сегодня пройдут сильные ливни.
В центральных регионах Украины сегодня не выше 10 градусов тепла, ожидаются дожди, которые ближе к вечеру могут смениться мокрым снегом. Ночью температура воздуха резко опустится. На севере похолодает уже к вечеру, но днем синоптики обещают до +7 градусов. В северных регионах также пройдут дожди или мокрый снег. На востоке пока сохранится теплая, но дождливая погода – днем до +15 градусов.
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