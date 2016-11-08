Синоптики дали прогноз на неделю: дожди и резкое похолодание

Во вторник, 8 ноября, на большей части Украины начнется понижение температуры, также пройдут ливни в некоторых областях. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, дожди сегодня переместятся с запада на восток и в центр Украины. Во всех регионах похолодает до 5-7 градусов, и только на юге синоптики прогнозируют до 11 градусов тепла.
В среду Гидрометцентр прогнозирует осадки уже во всей Украине, в восточных и южных областях сохранится теплая погода – местами до 13 градусов, в остальных областях будет около 5 градусов тепла. В четверг ожидается еще одно похолодание, и в западных регионах будет всего от 0 до 2 градусов тепла, пройдут дожди с мокрым снегом. А вот в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях синоптики обещают до 17 градусов со знаком плюс, но также предупреждают, что четверг станет последним теплым днем.
В пятницу на юге и востоке будет уже не выше 9 градусов, в остальных областях от 0 до +2 градусов. Осадки возможны только в Чернигове, Киеве, Житомире и Ровно. В выходные погода существенно не изменится – ночью легкий мороз, днем около 2 градусов тепла.
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