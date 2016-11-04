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Гидрометцентр дал очень позитивный прогноз на выходные

Гидрометцентр дал очень позитивный прогноз на выходные
Сегодня на большей территории Украины сохранится низкая температура, также ожидаются осадки, однако в субботу придет небольшое потепление. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 4 ноября ожидается облачная погода, и в северных областях будет не выше 3 градусов тепла.

На востоке и в центре также пока очень холодно – всего 3-5 градусов со знаком плюс, в южных регионах чуть теплее – до +6 градусов, а на западе не выше 5 градусов тепла. Однако 5 ноября в Украину придет теплый циклон, осадки практически прекратятся. В западных областях потеплеет до 7 градусов, в южных регионах – до 9 градусов. В центре, на востоке и на севере синоптики пока не прогнозируют потепления, и в субботу там всего 3-7 градусов. А вот в воскресенье погода начнет меняться.

По прогнозам Гидрометцентра, на юге будет очень тепло – около 13 градусов, в западных регионах в дневные часы потеплеет до 11 градусов. В восточных областях в воскресенье днем около 8 градусов тепла, в центре воздух прогреется до 10 градусов со знаком плюс. Осадки преимущественно прогнозируются на западе, на юге и в центре страны.

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