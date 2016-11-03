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СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

В Гидрометцентре прогнозируют теплую и сухую погоду

В Гидрометцентре прогнозируют теплую и сухую погоду
Сегодня, 3 ноября, в большинстве регионов Украины установится сухая и довольно комфортная погода, осадки возможны лишь в нескольких областях.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, непродолжительные осадки сегодня возможны в Харьковской, Ровненской, Черновицкой, Одесской, Донецкой и Луганской областях. По прогнозам синоптиков, незначительное повышение температуры сегодня ожидается в восточных регионах, где несколько дней наблюдалась очень холодная погода. В Луганской и Донецкой областях сегодня днем воздух может прогреться до 9 градусов тепла, в Запорожье – до 11 градусов. В южных регионах сегодня сухая и облачная погода, дожди возможны только в Одессе. Днем столбик термометра поднимется до отметки 8-11 градусов. На западе Украины в четверг довольно прохладно, но местами даже выглянет солнце.

В дневные часы во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске и Виннице всего от 0 до 5 градусов со знаком плюс. В Киеве сегодня от 1 до 6 градусов тепла, осадков не ожидается. Напомним, что синоптики прогнозируют потепление уже в пятницу. В выходные будет сухая и теплая погода.

Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
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