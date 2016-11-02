Прогноз синоптиков: дожди и снег во всех областях

2 ноября в Украине сохранится ненастная и холодная погода, во всех регионах синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в среду продолжится дальнейшее понижение температуры практически во всех областях.
Средняя дневная температура будет колебаться от 1 до 10 градусов тепла. В северных областях весь день будет пасмурно, а столбик термометра не поднимется выше отметки в 5 градусов тепла. В западных регионах пройдут сильные дожди, дневная температура составит 5-9 градусов со знаком плюс. В восточной части Украине будет холодно и пасмурно, но сухо. Ночью ожидается легкий мороз, сегодня днем воздух прогреется всего до 1-4 градусов тепла. В южных регионах пока сохранится довольно теплая погода, однако весь день будут лить дожди. Днем воздух может прогреться до 10 градусов.
Напомним, что ранее Гидрометцентр прогнозировал изменение погодных условий в эту пятницу. По прогнозам синоптиков, в Украине ожидается небольшое потепление, также на несколько дней прекратятся осадки в большинстве областей.
Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter