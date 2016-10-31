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Синоптики: в Украине снег и очередное понижение температуры

Синоптики: в Украине снег и очередное понижение температуры
С понедельника в Украину придет холодный и влажный циклон, который задержится на несколько дней. Как передает replyua.net, ссылаясь на Гидрометцентр, 31 октября почти на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных регионах похолодает, и дневная температура понизится до 4 градусов тепла, пройдут дожди.

Во всех остальных областях будет еще холоднее. В восточных, северных и центральных регионах в понедельник днем будет от 0 до 4 градусов со знаком плюс, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами гололед. А вот в южных областях сегодня будет сухо, в дневные часы воздух прогреется до 6-8 градусов. Во вторник температура продолжит снижаться в южных и западных регионах, и днем здесь будет всего 3-5 градусов тепла, однако Гидрометцентр прогнозирует осадки на западе – в виде мокрого снега.

В центре столбик термометра 1 ноября поднимется всего до 1-3 градусов со знаком плюс, осадков не будет. Во вторник в восточных областях не исключен мокрый снег, днем всего около 1 градуса тепла. В ночь на среду во всех регионах синоптики прогнозируют заморозки.

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