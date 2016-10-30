В Гидрометцентре прогнозируют снег в начале недели

Завтра осадки ожидаются во всех регионах Украины, за исключением южных областей. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, пока влажный и холодный циклон не уйдет из Украины, и в понедельник в большинстве областей пройдет дождь или мокрый снег.
В южных областях и на западе страны завтра днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, на остальной территории будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс. В ночные часы температура может понизиться до двух градусов мороза. Во вторник влажный циклон начнет покидать Украину, и мокрый снег, а также дождь возможны только в Винницкой и Житомирской областях, а также на крайнем западе. Осадки возможны и в других регионах, но они будут незначительными.
В ночь на 1 ноября столбик термометра может опуститься до -5 градусов, и только на юге и на западе ночью будет чуть теплее – не ниже 2 градусов мороза. Во вторник днем в южных и западных областях не выше 8 градусов тепла, на остальной территории всего от 0 до 5 градусов со знаком плюс.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter