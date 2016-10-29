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Синоптики: в выходные ухудшение погоды – мокрый снег и ливни

Синоптики: в выходные ухудшение погоды – мокрый снег и ливни
Сегодня и завтра в Украине ожидается пасмурная погода, по всей стране пройдут дожди и мокрый снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, мокрый снег сегодня синоптики прогнозируют в Луганской, Харьковской и Донецкой областях, завтра снег ожидается в северных областях.

Сегодня относительно теплая погода ожидается в южных и западных областях, однако в воскресенье в этих регионах температура понизится. В западных областях в субботу воздух прогреется до 5-11 градусов тепла, на юге - до 7-13 градусов. В северных регионах сегодня пасмурно, в дневные часы от 3 до 7 градусов со знаком плюс. Холоднее всего будет в восточных областях – днем не выше 5 градусов. В центральной части Украины синоптики прогнозируют до 8 градусов тепла.

По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на воскресенье погодные условия ухудшатся – на несколько градусов похолодает во всех регионах, завтра повсеместно пройдут дожди или мокрый снег. Такая погода сохранится и в начале следующей недели.

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