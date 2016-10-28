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Гидрометцентр дал очередной нерадостный прогноз на выходные

Гидрометцентр дал очередной нерадостный прогноз на выходные
Уже сегодня вечером на большей территории Украины погодные условия резко ухудшатся, а в выходные синоптики прогнозируют понижение температуры и мокрый снег.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 29 и 30 октября в некоторых регионах страны ожидается мокрый снег, преимущественно на востоке и на севере, в остальных областях пройдут дожди. Плюсовая температура в ночные часы будет сохраняться только в западных регионах, днем синоптики прогнозируют здесь до 7 градусов тепла. В субботу вечером похолодание начнется на севере, востоке и на юге Украины. В Сумской, Луганской, Черниговской и Харьковской областях выпадет мокрый снег, в дневные часы воздух может прогреться только до 5 градусов. В субботу в южных областях ожидается до +11 градусов, однако в воскресенье похолодает. Температура понизится на 3-5 градусов, везде пройдут дожди.

В ночь на воскресенье легкий мороз синоптики прогнозируют на востоке и на севере – до -3 градусов, днем здесь будет не выше 5градусов. В северных и восточных областях выпадет снег, в остальных регионах синоптики обещают дожди, туман и изморось.

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