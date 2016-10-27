валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Синоптики прогнозируют снег и похолодание

Синоптики прогнозируют снег и похолодание
Уже через несколько дней по всей Украине начнутся дожди, переходящие в мокрый снег, а среднесуточная температура понизится еще на несколько градусов.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, резких перемен в погоде нужно ждать в субботу. В пятницу может неожиданно потеплеть в некоторых регионах, однако в ночь на субботу в Украину придет еще один мощный циклон, который принесет дожди, снег и похолодание. В субботу осадки пройдут во всех областях, в центральных и западных регионах в дневные часы будет около 5 градусов тепла, на севере и востоке Украине – около 3 градусов со знаком плюс, однако холодный циклон пока не затронет южные области – здесь также пройдут дожди, однако днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. В воскресенье температура понизится везде, включая южные регионы.

На севере, западе и востоке синоптики прогнозируют снег, а на юге – дожди. Ночью температура будет опускаться чуть ниже нулевой отметки, днем в западных регионах столбик термометра поднимется до отметки 3-5 градусов, на севере будет не выше 4 градусов тепла. В восточных областях 30 октября будет около 2 градусов со знаком плюс, на юге – 4-6 градусов тепла.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Ислямов: оккупантам нужно одеваться теплее

Досить агресору використовувати українців! - МЗС

Депутат: непонятно, где найдут деньги для повышения минимальной зарплаты

Маразм зростає: в Росії відкрили пам'ятну дошку творцям сталінського концтабору

До заступниці глави НБУ прийшли з обшуком в рамках справи "Банку Михайлівський"

Порошенко запевняє, що мінімалка таки буде 3200

Синоптики прогнозируют снег и похолодание

У Клімкіна немає жодної квартири

Песков – МИДу Украины: «Вас это не касается»

Наївним донеччанам з Москви передали побажання: всього доброго і хорошого настрою

В Івано-Франківську начальник поліції побив учасника АТО

Новини з зони АТО за минулу добу (26.10.16)

Кирилл Сазонов: Лошадки олигарха Онищенко «проскакают» мимо е-деклараций

Дворники из Волгограда «плевать хотели» на российский флаг, - видео

До декларація Ярош вніс право на торговельну марку "Правий сектор"

Субсидии останутся прежними после повышения зарплаты, - Рева

Рева розповів про ресурси для мінімальної зарплати в 3200 гривень

Голландские СМИ увидели давление со стороны Климкина на Нидерланды

КПП «Майорск» обстреляли боевики

В ЄС знову заминки з рішенням про безвізовий режим для України

 Новости за день