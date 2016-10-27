Синоптики прогнозируют снег и похолодание

Уже через несколько дней по всей Украине начнутся дожди, переходящие в мокрый снег, а среднесуточная температура понизится еще на несколько градусов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, резких перемен в погоде нужно ждать в субботу. В пятницу может неожиданно потеплеть в некоторых регионах, однако в ночь на субботу в Украину придет еще один мощный циклон, который принесет дожди, снег и похолодание. В субботу осадки пройдут во всех областях, в центральных и западных регионах в дневные часы будет около 5 градусов тепла, на севере и востоке Украине – около 3 градусов со знаком плюс, однако холодный циклон пока не затронет южные области – здесь также пройдут дожди, однако днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. В воскресенье температура понизится везде, включая южные регионы.
На севере, западе и востоке синоптики прогнозируют снег, а на юге – дожди. Ночью температура будет опускаться чуть ниже нулевой отметки, днем в западных регионах столбик термометра поднимется до отметки 3-5 градусов, на севере будет не выше 4 градусов тепла. В восточных областях 30 октября будет около 2 градусов со знаком плюс, на юге – 4-6 градусов тепла.
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