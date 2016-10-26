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В Украине снова штормовое предупреждение и мокрый снег

В Украине снова штормовое предупреждение и мокрый снег
Сегодня, 26 октября, а также завтра, в четверг, в Украине сохранится ненастная погода со шквалистым ветром. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня сильные дожди пройдут в Одесской области, местами в центральных областях, а также на севере и западе страны, в ночные часы на севере Украины дождь может смениться мокрым снегом.

Температура днем в некоторых областях не превысит 2 градусов тепла, на крайнем юге синоптики прогнозируют от 9 до 12 градусов тепла. Сегодня ночью мокрый снег пройдет и в столице. 26 октября в Киеве будет не выше 4 градусов со знаком плюс, ночью столбик термометра опустится до отметки ноль градусов. Завтра синоптики прогнозируют осадки в Одесской, Черкасской и Винницкой областях, мокрый снег также возможен на севере страны, в большинстве западных регионов ожидаются сильные дожди.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, в западных областях завтра сохранится самая высокая температура, и днем воздух может прогреться до 12 градусов. В остальных областях завтра будет холодно - днем не выше 6 градусов тепла, на крайнем юге температура может подняться до 10 градусов со знаком плюс.

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