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Гидрометцентр: на севере и западе страны пройдут дожди

Гидрометцентр: на севере и западе страны пройдут дожди
Сегодня, 23 октября, на всей территории Украины ожидается холодная погода, в ночные часы не исключены заморозки. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадки синоптики прогнозируют только в западных областях, а также местами на севере Украины.

Средняя дневная температура в воскресенье будет колебаться от 5 до 13 градусов со знаком плюс. В северных регионах страны сегодня очень холодно, днем от 5 до 7 градусов тепла, в ночные часы местами до -1 градуса. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Дождями зальет западные регионы Украины, где сегодня всего от 5 до 13 градусов со знаком плюс. Самую теплую погоду синоптики прогнозируют в Ужгороде – в дневные часы там будет до 13 градусов.

В южных областях сегодня переменная облачность, ночью от 3 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13 градусов. В восточных регионах сегодня будет сухо, но холодно. Ожидается малооблачная погода, в ночные часы до -2 градусов, днем не выше 7 градусов тепла. 23 октября в Киеве пасмурно, но без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 5-7 градусов.

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