Синоптики: на Украину надвигается мощный циклон с Балкан

В ближайшие двое суток Гидрометцентр прогнозирует резкое ухудшение погодных условий – усилится ветер, местами выпадет мокрый снег, пройдут сильные ливни. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики предупредили о приближении к Украине мощного балканского циклона.
Уже сегодня, ближе к вечеру, погода начнет меняться практически во всех регионах страны. В Карпатах и центральных районах вечером выпадет мокрый снег, также вечером балканский циклон достигнет столицы. Осадки не будут прекращаться, по прогнозам синоптиков, два дня, и мокрый снег и дождь будут сопровождаться штормовым ветром. На Черном море ожидается шторм. Только через два дня циклон покинет Украину, однако теплее не станет – дожди и снег прекратятся, но будет очень холодно. На этой неделе почти во всех регионах нужно ждать заморозков на почве, днем воздух прогреется всего до 3-8 градусов тепла, ночью не исключена минусовая температура.
В ГСЧС предупредили автомобилистов – нельзя оставлять авто под деревьями и возле рекламных щитов, поскольку из-за шквалистого ветра возможны падения больших веток и конструкций. Также предупреждение относится ко всем гражданам – старайтесь не ходить возле линий электропередач и не стоять под деревьями во время сильных порывов ветра.
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