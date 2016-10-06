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Гидрометцентр: на востоке дожди, в остальных регионах похолодание

Гидрометцентр: на востоке дожди, в остальных регионах похолодание
Сегодня, 6 октября, на большей территории Украины сохранится облачная, но сухая погода, и дожди пройдут только в восточных регионах. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, средняя температура воздуха будет колебаться, и составит от 6 до 21 градуса тепла.

В западных областях в четверг прохладно, и ночью будет не выше 6 градусов тепла, а в дневные часы местами воздух прогреется до 14 градусов. На севере Украины ближе к вечеру не исключены осадки, днем воздух прогреется до 12-15 градусов. В восточных регионах сегодня пройдут дожди, погодные условия начнут меняться. В дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 13-21 градус тепла. На юге синоптики осадков не прогнозируют, и лишь в Одесской области возможны кратковременные дожди. Будет пасмурно, днем воздух прогреется до 16-20 градусов.

В столице в четверг облачная погода, осадки маловероятны. Днем синоптики прогнозируют до 15 градусов со знаком плюс. Также в Гидрометцентре сообщили, что сегодня во многих областях Украины возможен сильный туман в утренние часы, который рассеется только ко второй половине дня.

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