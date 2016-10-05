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Синоптики: в Украину идут похолодание и дожди с мокрым снегом

Синоптики: в Украину идут похолодание и дожди с мокрым снегом
Сегодня на всей территории Украины, за исключением восточных и южных регионов, синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

По информации replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, этой ночью в некоторых областях столбик термометра опустится до 1-3 градусов тепла, в большинстве регионов пройдут сильные дожди, на западе выпадет мокрый снег. В центральных областях Украины и в Киеве 5 октября начнется резкое понижение температуры, и в дневные часы ожидается не выше 13 градусов. Постепенно бабье лето уходит и из южных областей, но еще на пару дней задержится на востоке, где синоптики сегодня прогнозируют до 20 градусов тепла. В Гидрометцентре отметили, что сегодня все украинцы могут доставать зимние вещи – завтра похолодание продолжится, также во всех регионах, за исключением восточных, пройдут сильные ливни, местами со снегом.

В Киеве днем похолодает до 10 градусов, на востоке температура сохранится на уровне 17-19 градусов, на юге будет около 15 градусов. В пятницу тепло будет только в восточных областях, на остальной территории днем всего около десяти градусов, в ночные часы – от 3 до 5 градусов. В западных областях прогнозируют ночные заморозки и мокрый снег.

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