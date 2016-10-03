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Гидрометцентр: в понедельник пройдут сильные дожди

Гидрометцентр: в понедельник пройдут сильные дожди
По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в Украину придет холодный и влажный циклон. Как сообщает replyua.net, 3 октября дожди накроют западные регионы страны, а уже завтра переместятся на остальные области. В Гидрометцентре отметили, что в понедельник сильные ливни ожидаются практически во всех западных областях, также в этих районах начнется снижение температуры.

В дневные часы столбик термометра поднимется до 16-18 градусов тепла, в центре страны будет чуть теплее – до 22 градусов, в восточных областях – до 21 градуса тепла. Теплая и солнечная погода сохранится в южных регионах, где днем воздух прогреется до 24 градусов. По прогнозам Гидрометцентра, резкое снижение температуры начнется в среду. Дожди пройдут почти во всех областях, местами они будут очень сильными. Синоптики не исключают, что в ночные часы на западные регионы обрушатся и снегопады.

Днем не исключено налипание мокрого снега, в некоторых западных областях уже со среды столбик термометра понизится до 4-6 градусов. Ночью вероятны заморозки, синоптики прогнозируют всего от 0 до 4 градусов тепла. Лишь в восточных и южных областях Украины резких изменений в погодных условиях не будет.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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