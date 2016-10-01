Синоптики: в начале октября погода резко изменится

В эти выходные в Украине будет очень тепло, и местами воздух прогреется до 25 градусов, однако наследующей неделе в страну придет холодный циклон, и столбик термометра опустится до 11 градусов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, «бабье лето» в Украине задержится всего на три-четыре дня, а после этого нужно ожидать резкого ухудшения погодных условий. Синоптики прогнозируют приход холодного циклона уже 3 октября, однако температура понизится всего на пару градусов, но на большей территории страны снова начнутся дожди. Самая теплая погода в эти выходные ожидается в Закарпатской области – в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 25 градусов, прохладнее всего будет на востоке – около 19 градусов.
В понедельник, напротив, теплый циклон доберется до востока страны, и здесь ожидается до 22 градусов со знаком плюс, а холодный циклон остановится на западе – во Львовской области будет не выше 14 градусов в дневные часы. В северных и южных областях в понедельник «бабье лето» продолжится, и синоптики обещают до 24 градусов. Во вторник резко похолодает во всех регионах, придут сильные дожди, а днем будет не выше 16 градусов тепла.
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