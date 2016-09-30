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Синоптики рассказали о самых последних теплых днях этой осени

Синоптики рассказали о самых последних теплых днях этой осени
В эти выходные, 1 и 2 октября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная и теплая погода, местами воздух прогреется до 25 градусов тепла. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, такое потепление будет недолгим, и первые числа октября станут последними теплыми днями этой осени, и в середине следующей недели снова похолодает.

На западе страны в выходные без осадков, температура ночью около 11 градусов, днем столбик термометра может подняться до 22-23 градусов. В Киеве в выходные переменная облачность, дожди синоптики не прогнозируют. В субботу в столице около 24 градусов, в воскресенье – около 23 градусов со знаком плюс. В Одессе и в других южных городах Украины 1 и 2 октября будет малооблачно, без осадков.

В субботу воздух прогреется до 24 градусов, в воскресенье температура немного снизится и будет не выше 22 градусов тепла. На севере Украины все выходные малооблачно и тепло, днем до 24 градусов. Однако в восточные регионы «бабье лето» этой осенью так и не придет. По прогнозам синоптиков, на востоке будет не выше 20 градусов, однако дождя не ожидается.

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