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Гидрометцентр: бабье лето наступит только в октябре

Гидрометцентр: бабье лето наступит только в октябре
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине не только в осенние месяцы, но и зимой. Как сообщает replyua.net, Николай Кульбида, глава Гидрометцентра, отметил, что бабье лето вообще может не прийти в Украину, а, если все-таки оно и будет, то только в октябре.

Также Кульбида рассказал, что приближающаяся зима не преподнесет украинцам никаких сюрпризов. По словам главы метеорологической службы, в ближайшие две недели теплее не станет, но в октябре будут непродолжительные периоды с ясными днями и достаточно высокой температурой, и эти дни можно считать бабьим летом. Что касается раннего наступления зимы, то Кульбида отметил, что погода будет часто меняться, и под словом «зима» подразумевается устойчивая минусовая температура. Первые холодные дни, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются уже в ноябре, однако потом на некоторое время вернется плюсовая температура.

После плюсовых температур будет около нуля градусов, потом снова похолодание, и эта зима будет такой же, как и несколько предыдущих, считает Кульбида. Напомним, что народные синоптики предсказали морозную зиму с обильными снегопадами.

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