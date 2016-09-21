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Народные синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на эту зиму

Народные синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на эту зиму
Украинские народные синоптики сегодня рассказали, какой будет зима 2016-2017, передают Новости Украины. По информации replyua.net, Леонид Горбань прогнозирует сильные морозы на всей территории Украины, и, по его словам, первый снег нужно ждать в середине ноября.

Народный синоптик отметил, что в начале декабря в Украину придут первые морозы, и столбик термометра опустится до -10 градусов. Морозы, причем, довольно сильные, говорит Горбань, будут держаться до Нового года, а после праздника, примерно в середине января, температура снова начнет понижаться, и ближе к 20 января похолодает до -22 - -25 градусов. Больше всего снега, по прогнозам народных синоптиков, выпадет в феврале, а декабрь и январь будут малоснежными. С начала и до середины февраля осадки будут очень сильными, причем каждые два-три дня.

Горбань подчеркнул, что морозные и очень снежные зимы имеют своеобразный цикл, повторяясь один раз в 32 года, и последний раз такая лютая зима была в 1985 году, когда температура опускалась до 25-30 градусов мороза, но он «компенсировался» обильными снегопадами.

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