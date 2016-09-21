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Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды на долгое время

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды на долгое время
До конца рабочей недели по всей Украине пройдут сильные дожди, а через несколько дней в страну придет холодный антициклон, после чего начнется резкое снижение температуры. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня синоптики прогнозируют сильные дожди только в восточных регионах, и здесь температура понизится до 12-14 градусов в дневные часы.

На остальной территории тоже прохладно, не выше 15 градусов, и только в южных областях столбик термометра поднимется до 19 градусов. В четверг холодный циклон достигнет западных областей, температура понизится до 11 градусов, на востоке, в центре и на юге будет переменная облачность, на западе и на севере ожидаются дожди. 23 сентября, в пятницу, дожди пройдут уже во всех областях, в дневные часы воздух прогреется до 12-14 градусов, и только на западе будет чуть теплее, около 17 градусов.

По прогнозам синоптиков, в выходные погода не изменится – похолодает еще на пару градусов, вероятность осадков очень высокая во всех регионах Украины. До конца сентября будет дождливо и холодно, пока синоптики не прогнозируют наступление бабьего лета.

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