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По всему миру прошли акции «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0»

По всему миру прошли акции «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0»
Сегодня в Киеве и в разных уголках Украины и мира прошла мировая акция протеста против российской агрессии «Stop Putin’s War in Ukraine 3.0». Как заявили организаторы, главной целью акции является желание обратить внимание общественности к вопросу российской агрессии в Украине, показать, что мир солидарен с Украиной, и усилить давление на российскую сторону. Митинги прошли в Киеве, Сумах, Черкассах, Львове, Мариуполе, Луцке, Черновцах, Ивано-Франковске, Шостке и других украинских городах. Также к протесту присоединилась украинская диаспора и местные жители иностранных городов, которые осуждают российскую агрессию относительно Украины. В частности демонстрации прошли в Латвии, Польше, Израиле, Болгарии, Чехии, Греции, Австрии, Италии, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Франции, Соединённых Штатах Америки, Австралии и даже в России.

Участники акции выдвинули список требований, с которыми они выступают. Речь идет о выведении иностранных войск и военной техники с Востока Украины, возобновления контроля границы украинской стороной, увеличения наблюдательной миссии ОБСЕ, освобождении заложников и оккупированной территории Крыма.

Это не первая подобная акция, такие проявления «народной дипломатии» были и в прошлом году. Тогда к протесту и требованиям к Кремлю о прекращении войны в Украине присоединилось больше 70 городов по всему миру.
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