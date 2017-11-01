Кримський Бандерівець: кримчани не вірять у версію вибухів на півострові, озвучену окупантами

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Як зауважує Кримський Бандерівець, вчора ввечері окупований півострів збурила новина про потужні вибухи в районі Алушти. Але із поясненням, яке надала окупаційна адміністрації з цього приводу, мало хто згодний, - про це інформує видання replyua.net.Так, вчора близько восьмої вечора мешканці Алушти відчули потужний вибух. Приблизно у той же час жителі Алушти, Феодосії, Ялти почали у соціальних мережах повідомляти, що електропостачання у їх будинках було припинено. У декого блек-аут був нетривалим, у декого він розтягнувся на кілька годин. Власне, проблеми з енергопостачанням почались ще кілька днів тому, коли температура надворі знизилась і піднявся вітер. Така погода останні кілька років постійно супроводжується перебоями в електромережі, хоча до окупації такого не було.Вранці окупанти повідомили, що поблизу села Виноградного (район Алушти) відбувся вибух, внаслідок якого було пошкоджено газопровід і впала опора ЛЕП. Звісно, окупаційні правоохоронці відразу повідомили про диверсію чи терористичний акт. Пізніше стало відомо, що пошкодження отримали відразу два газопроводи (другий – поблизу Ялти). На півострові відразу почались перевірки і обшуки, але місцеві мало вірять у міфічну «українську ДРГ». Наприклад, у мережі наголошують, що причиною аварій стала безгосподарність і відсутність ремонтів, які окупанти намагаються прикрити «терактами».