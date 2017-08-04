Лидер Scooter приехал на гастроли в Крым

Накануне, 3 августа, Эйч Пи Бакстер, солист очень популярной в начале 2000-х годов группы Scooter, прилетел в Крым, где он планирует принять участие в музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве.
Как информирует replyua.net, западные журналисты узнали о поездке Бакстера на аннексированный полуостров заранее, поэтому одолели музыканта вопросами о том, не боится ли он посещать полуостров, ведь ему не давали соответствующего разрешения в Украине. Вопросы журналистов были прямыми, и они даже намекали Бакстеру, что он попадет в черные списки, а СБУ запретит ему въезд в Украину. «Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому, что там наши фанаты», - заявил Бакстер.
Нужно отметить, что журналисты уже ознакомились с гастрольным графиком популярной группы, однако не нашли там слов «Россия» или «Крым». В расписании выступлений был указан только сам город Балаклава, без его «принадлежности» к государству. Бакстер родился в Германии, а солистом группы стал еще в 1993 году, основав ее вместе с тремя другими музыкантами.