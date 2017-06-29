Кримський Бандерівець: портрет Путіна як амулет «ватника»

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Кримський Бандерівець у своєму щоденному дайджесті ділиться новиною, яка яскраво описує логіку окупованого Кримського півострова, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів персональної сторінки блогера в Фейсбук.Так, сьогодні стало відомо, що «влада» окупованого Севастополя прийняла рішення про знесення чотириповерхового готелю. Суди власника з пособниками окупантів тривали більше року, проте він так і не досяг результату, який вважав би справедливим. Кількома днями раніше власник готелю отримав поштою повідомлення про знесення – було призначено конкретну дату та поставлено вимогу звільнити приміщення до цього часу. В останній спробі захистити своє майно власник на стіні готелю намалював портрет російського президента Володимира Путіна, ймовірно, вважаючи його амулетом, що захистить його готель від всіх бід і нещасть.Блогер іронізує, що, після ознайомлення з цієї ситуацією, відразу на думку спадають історії про кримінальних елементів радянських часів. Вони, як відомо, наносили на груди татуювання з портретами Сталіна щоб ніхто не наважився їх розстрілювати. Але не допомагало. Крім того, оцінюючи ситуацію, блогер дякує кримським «ватникам» за те, що вони піклуються про здоров’я бандерівців. Сміх продовжує життя, а блогер давно так не сміявся.