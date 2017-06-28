Кримський Бандерівець: окупований Крим шокує решту України своїми «успіхами»

Кримський Бандерівець у персональному блозі на Фейсбук продовжує спостереження за життям в окупованому Криму, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, блогер зауважує, що у звітах і планах пропагандистів та пособників окупантів Крим б’є всі рекорди економічного розвитку. От тільки реальність не співпадає з планами і обіцянками. Наприклад, ще у вересні 2014 року Сергій Аксенов (очільник окупаційної влади Кримського півострова) обіцяв, що Крим нагодує всю Росію – мовляв, у регіону величезний, але чомусь і досі нереалізований сільськогосподарський потенціал. А через три роки вже видно результат «господарювання» Аксенова та його пособників. Наприклад, на двадцять сьоме червня 2017 року можна констатувати, що водозабір Криму за 2016 рік скоротився у п’ять разів порівняно з показником 2014 року. Відповідно, площа зрошуваних земель впала на 92%. Про вирощування рису в окупованому Криму просто забули – кліматичні умови тепер не дозволяють.
А станом на двадцять восьме червня 2017 року можна констатувати, що Крим годують 23 російських регіони. А все тому, що навіть у поточному році за січень-травень обсяги сільськогосподарського виробництва впали на 9,9 % порівняно з аналогічним періодом минулого року. Починаючи з 2014 року, кожен наступний рік ще гірший – динаміка показує стабільний спад. Ну що ж, окупований Крим може шокувати решту України такими успіхами, - наголошує блогер.