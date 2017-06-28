NASA допоможе у розслідувані справи Керченського мосту – прокуратура

У процесі розслідування кримінальної виробництва з будівництва моста через Керченську протоку будуть залучатися як національні, так і іноземні фахівці. Про це повідомляє прес-служба «прокуратури» анексованого Криму, інформує replyua.net.
В рамках провадження у цій справі проводяться слідчі дії, серед основних напрямків яких: проведення всіх необхідних експертиз, визначення збитків, завданих Україні в результаті будівництва об'єкта, а також збір доказів порушення норм міжнародного морського права для подальшого їх розгляду в міжнародних судових інстанціях.
«Ми будемо залучати не тільки українських фахівців у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а й звертатися і до іноземних організацій, таких як Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) і інших. Неузгоджене будівництво моста не повинно знищити унікальну флору і фауну Чорного і Азовського морів. У свою чергу, суб'єкти господарської діяльності, які причетні до зведення моста, повинні нести відповідальність за свої дії», - зазначив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.