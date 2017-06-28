В Совбезе России назвали главную проблему Крыма

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, заявил о том, что дефицит воды на полуострове тормозит социальное и экономическое развитие Крыма, а также создает угрозу нормальному функционированию санаторно-курортного и аграрного комплексов Крыма.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, Патрушев подчеркнул, что по сравнению с 2014 годом, до аннексии Крыма, в 2016 году водозабор на полуострове сократился ровно в пять раз, и самая тревожная ситуация сейчас наблюдается в восточных регионах полуострова, где подача питьевой воды постоянно происходит в ограниченном режиме. По данным секретаря Совбеза России, на полуострове на 92 процента сократились площади орошаемых земель, полностью прекращено производство риса, в сложных условиях оказались пресноводные рыбные хозяйства, также страдают промышленные предприятия.
Напомним, что Украина прекратила подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал после аннексии. Вода, поступавшая с материковой Украины, примерно на 85 процентов обеспечивала потребности полуострова. Ее всегда использовали для полива сельскохозяйственных угодий. Ранее из-за дефицита воды оккупационные власти ввели режим военного времени.