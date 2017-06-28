Бурдонов рассказал о новой серьезной проблеме в Крыму

Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», заявил о том, что на полуострове фиксируются массовые заболевания кишечника, как у местных жителей, так и у туристов, поскольку в Крыму практически отсутствуют канализационно-очистные сооружения.
Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, Бурдонов пояснил, что все сточные воды из санаториев и отелей идут прямо в море, а не в канализационную систему, и эпидемия кишечных инфекций наблюдается в разгар туристического сезона, когда столбик термометра поднимается выше отметки в 25 градусов. «Происходит бешеный всплеск по всему Южному берегу Крыма заболеваний верхних дыхательных путей. В это же время на Западном берегу полуострова крымчане получают кишечные заболевания. То есть, на Южном берегу у людей сопли в августе, а в Западном Крыму люди не вылезают из туалетов», заявил Бурдонов.
Он отметил, что эту проблему не хотят решать уже много лет, а ведь на самом деле в этом нет ничего сложного – достаточно запретить работу тем, кто не установил очистные сооружения, и такой проблемы в Крыму уже не будет. По его словам, в Крыму надеялись, что деньги из программы по развитию полуострова будут направлены именно на эти цели, но этого не произошло.