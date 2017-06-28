Поклонская придумала новую «завлекуху» в Крым для российских туристов

Наталья Поклонская, депутат Госдумы России, решила собственными силами увеличить туристический поток в Крым.
Как информирует replyua.net, на своей странице в Твиттере бывшая крымская прокурорша разместила несколько снимков, на которых она играет с дельфинами. Поклонская написала, что эти фотографии были сделаны в Крыму, а также отметила, что в Крыму дельфины – самые лучшие, и каждый должен приехать на полуостров, чтобы лично с ними познакомиться. «В Крыму даже дельфины галантные. И вообще - лучшие! Приезжайте!», отметила депутат Госдумы. На что только не пойдешь ради туристической статистики! Однако вряд ли кто-то клюнет на такую замануху.
С начала этого туристического сезона туристов на полуострове нет, о чем свидетельствуют снимки, сделанные в разных районах Крыма, а также видео, снятые квадрокоптером. При этом российские туроператоры недавно заявили, что спрос в этом сезоне на путевки в Крым сократился приблизительно на тридцать процентов. Снижение спроса наблюдается и на других туристических направлениях.