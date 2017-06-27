Кримський Бандерівець: Україна навчила кримчан поганому

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Кримський Бандерівець на персональній сторінці в соцмережі поділився останніми новинами окупованого Кримського півострова, - про це повідомляє портал replyua.net.Так, блогер розповідає, що на ресурсі, який має всеукраїнську популярність – Севастопольському форумі – перші візитери звітують про тестування українського безвізу. За їх словами, часу було недостатньо, тому відвідали тільки Будапешт. Тим не менш, перетин кордону з ЄС був схожий на перетин українсько-російського кордону у мирні часи. Звісно ж, подорож могла б відбутись лише за наявності українських документів.Знайомі блогера, яких він характеризує як «ватників», теж дуже хочуть скористатись радостями безвізу. Єдине, що їх зупиняє – перспектива того, що їх «заберуть в Нацгвардію чи Правий Сектор». Загалом, кримчани демонструють любов до подорожей і свободи вираження – як через безвізові поїздки, так і через мітинги і збори, які постійно влаштовують. Причин для останніх чимало – закриті пляжі, відібрані земельні ділянки, деградація освіти і медицини. Блогер іронізує, що Україна остаточно зіпсувала кримчан – вони не хочуть спокійно підставити шию під ошийник, а постійно вимагають якоїсь демократії.