В Росії розповіли про наслідки нестачі води в Криму

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що ситуація із забезпеченням анексованого Криму водою досить складна, і це гальмує розвиток півострова і створює складності для туризму та сільського господарства. Про це інформує replyua.net. «Нестача води стримує соціально-економічний розвиток регіону, формує загрози функціонуванню базових для економіки Криму аграрного та санаторно-курортного комплексів», - сказав Патрушев на нараді в Сімферополі у вівторок, додавши, що загальний водозабір в 2016 році скоротився в п'ять разів у порівнянні з 2014 роком.
За його словами, особливо турбує ситуація із забезпеченням прісною водою сходу півострова. «Її подача в деяких місцях здійснюється в обмеженому режимі», - сказав він.
Також Патрушев зазначив, що на 92% скоротилися площі зрошуваних земель, припинено виробництво рису, «в важких умовах виявилися прісноводні рибні господарства», страждають також промислові підприємства. «Необхідно прийняти комплекс додаткових заходів щодо скорочення дефіциту водних ресурсів, в тому числі, можливо, за рахунок оптимізації водоспоживання та використання альтернативних варіантів водопостачання, наприклад, таких як опріснення морської води, застосування замкнутого обороту води», - зазначив секретар Радбезу.