«Власти очень искали, но так и не нашли там туристов», - в сети показали мертвый сезон в Крыму

Пользователь RoksolanaToday&Крым практически ежедневно публикует на своей странице в Твиттере самые свежие снимки, сделанные в Крыму.
Как информирует replyua.net, на этот раз она продемонстрировала «толпы» туристов в селе Капсихор, расположенном в нескольких километрах от Судака, в Портовом, расположенном в Раздольненском районе, а также в Щелкино. «Село Капсихор – примерно 16 километров от Судака. Говорят, души туристов тут шмыгают вечерами и тихонько подвывают от тоски», пишет пользователь. Далее она приводит и снимки, сделанных в других районах Крыма. «Раздольненский район, Портовое. Странно, что здесь вообще кто-то есть», продолжает пользователь.
Далее идут снимки, сделанные в Щелкино. «Власти в Щелкино туристов искали, но те хорошо спрятались», добавила пользователь. Напомним, что ранее в РФ туроператоры рассказали, что спрос на путевки в Крым в этом сезоне упал на тридцать процентов. Неудивительно, что пляжи пустуют.