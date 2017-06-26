«В 7 утра место занимать не нужно», - в сети показали пустые пляжи Евпатории

До того момента, когда Россия аннексировала Крым, Евпатория оставалась одним из самых популярных крымских курортов, и в горячий сезон ни на одном из пляжей не было свободных мест.
Как передает replyua.net, в сети появился ролик, снятый квадрокоптером. Видео стало еще одним доказательством того, что самые популярные зоны отдыха на полуострове в этом сезоне пустуют. До 2014 года на пляжах Евпатории яблоку негде было упасть. Туристы вставали на рассвете и бежали на пляж – после семи часов утра невозможно было найти не то что свободного лежака, но и крохотного места, чтобы позагорать. Ежегодно Евпатория принимала до 900 тысяч туристов, сейчас украинцы не ездят в Крым, однако и россияне тоже не спешат на полуостров.
Согласно последним данным российских туроператоров, в этом сезоне спрос на путевки в Крым снизился сразу на тридцать процентов. Впрочем, снижение спроса российские компании наблюдают и на другие направления.