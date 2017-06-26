Стало известно, сколько жителей Крыма призвали в армию РФ этой весной

План весеннего призыва крымские военкоматы выполнили на 80 процентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные пресс-службы Южного военного округа России, по состоянию на 23 июня текущего года для прохождения воинской службы в военные части полуострова прибыли около 1700 граждан Крыма.
Примерно столько же граждан будут проходить службу на Черноморском флоте России, и это около 65 процентов от общего числа всех призывников. Как сообщалось ранее, в Организации объединенных наций считают призыв жителей Крыма на военную службу в российской армии нарушением положений Женевской конвенции о защите гражданского населения в военное время.
В текущем году Россия планирует призвать на военную службу не меньше пяти тысяч крымчан, что на тысячу больше, чем годом ранее. Ранее крымчане проходили службу на территории полуострова, однако сейчас многие призывники уже проходят службу на территории России. Напомним, что Крым был аннексирован весной 2014 года.