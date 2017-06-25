На Кримському півострові призвали майже 2 тисячі осіб

На території анексованого Кримського півострова військові комісаріати виконали план весняного призову до лав російської армії на понад 80 %, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
За даними представництва Південного військового округу Російської Федерації, на 23 червня понад 1,7 тисяч мешканців Криму прибули до військових частин для проходження служби. Майже стільки ж кримчан, а саме 65 % від плану, долучилися до лав Чорноморського флоту Російської Федерації.
Варто нагадати, раніше в ООН наголошували, що російська призовна кампанія, яку Москва поширює і на жителів окупованого Кримського півострова, є різким порушенням положень Женевської конвенції, яка встановлює норми захисту цивільного населення під час війни. Крім того, у міжнародній організації обурились інцидентом, коли проти мешканця Криму, який не погодився служити в Збройних Силах Росії, було розпочато кримінальну справу. Інформацію про цей випадок раніше оприлюднював військовий комісар РФ на території півострова під час звітної конференції.