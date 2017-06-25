Иерархи Московского патриархата одобрили аннексию Крыма, – политолог

Ряд СМИ в Украине опубликовали документы согласно которым высшие иерархи УПЦ МП юридически признали Крым частью России, передав все имущество двух крымских епархий на баланс РПЦ напрямую. Как пишет у себя в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий, пугает и настораживает не сама новость, пугает то, что, несмотря на три года войны Украины с Россией, для значительной части граждан Украины РПЦ и УПЦ МП – до сих пор «разные структуры».
По словам Голобуцкого, даже молитвы за здравие Путина и боевиков на Донбассе, наличие в погребах храмов оружия, использования церквей и монастырей как баз подготовки и отдыха российских террористов не настораживает украинцев. «Ведь на самом деле по факту это сугубо внутренняя процедура внутри одной и той же структуры – РПЦ. Название «УПЦ МП» - это просто название для той же самой РПЦ», – отметил политолог.
Он отмечает, что учитывая документы, которые подтверждают то, что «УПЦ МП» поддерживает аннексию Крыма, можно наконец-то воспользоваться формальным поводом, иерархов пересажать, кого не удастся - выслать и запретить въезд, лишив украинского гражданства, ну и самое главное – это хороший момент для утверждения единой поместной церкви.