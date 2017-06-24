Кримський Бандерівець: Гоблін сказав, що Крим почав жити краще, «вата» не помітила

Блогер під ніком Кримський Бандерівець розповідає про реакцію місцевого населення на чергову заяву «очільника» окупованого Криму Сергія Аксенова, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на персональну сторінку блогера у Фейсбук.
Так, Сергій Аксенов на прізвисько «Гоблін» заявив, що окупований Крим став жити краще – мовляв, за період з початку «приєднання» до Російської Федерації отримали більше, ніж за двадцять три роки у складі України. За словами блогера, у цю дурницю не вірить вже навіть «вата». Коротко їх реакція: «Може, гроші й виділяються, але їх встигають вкрасти раніше, ніж вони потраплять до рук простих людей», «Ми щиро раді за Аксенова», «Ймовірно, дуже гарно живеться у цьому альтернативному Криму Аксенова», «Щось наш рівень життя цього не демонструє». Деякі коментатори навіть беруться прогнозувати: «Маячня, а не писанина! Отримали, а скільки собі в кишеню загребли – порахувати забули? Зараз комунальні послуги знову подорожчають – тепер на 14%, вслід за ними потягнеться ціна на продукти, а зарплатня як була в дупі, так і буде».
Блогер нагадує, що останній звіт російського уряду щодо Криму шокував мешканців окупованого півострова. Відповідно до його показників, середній місцевий «чиновник» отримує зарплатню у розмірі від шестисот тисяч рублів на місяць. У той же час під приводом дефіциту коштів у бюджеті зачиняються школи та лікарні, - наголошує блогер.