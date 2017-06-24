Путін прибув до «Артеку» в анексованому Криму

Російський президент Володимир Путін в суботу, 24 червня, відвідав дитячий табір «Артек» в анексованому Криму, інформує replyua.net. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін взяв участь у церемонії відкриття сьомої зміни. Під час візиту глава РФ заглянув в спортивний зал, їдальню, клас народних промислів і один з номерів для проживання.
Як передає Інтерфакс, в їдальні його пригостили млинцями, приготованими вихованцями «Артеку»: Путін схвалив випічку. Там же Путіна попросили привітати одного з артеківців з днем народження - він вручив іменинникові заздалегідь спечений дітьми святковий торт. У класі народних промислів президенту подарували розписаний під хохлому і стилізований під футбольний м'яч глобус. Путін також оглянув макет реконструкції табору, яка проводиться з 2014 року. Крім того, йому продемонстрували хід робіт з будівництва табору «Сонячний».
У свою чергу, МЗС України направило до МЗС РФ ноту протесту в зв'язку з візитом Путіна до Криму. Про це йдеться в заяві МЗС 24 червня. Візит Путіна до Криму в МЗС назвали грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України.