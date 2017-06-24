Путін навідався на Кримський півострів

Російський президент Володимир Путін приїхав сьогодні, 24 червня, на територію Кримського півострову, де він завітав з офіційним візитом до міжнародного дитячого центру «Артек», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
На окупованій Росією території президент Путін оглянув макет комплексу «Артек», що планують збудувати протягом 2017-2018 рр. Територію «Артеку» Путін оглядав спільно з віце-прем’єром Росії Ольгою Голодець, радником Андрієм Фурсенком і так званим керівником анексованого Криму Сергієм Аксьоновим.
Представники українського міністерства закордонних справ вже відреагували на неузгоджений візит російського президента до окупованого Криму. У зовнішньополітичному відомстві України надіслали з цього приводу до Москви ноту протесту, в якій повідомляється, що Київ вважає візит російський вищих посадовців до окупованої Росією ж території Кримського півострова грубим порушенням міжнародного законодавства та попередньо ухвалених договорів, сторонами яких виступали представники України та Російської Федерації.