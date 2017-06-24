ЗМІ порівняли вартість фруктів у Криму та Херсонській області

В незаконно анексованому Криму черешня продається в кілька разів дорожче, ніж в Херсонській області, передає replyua.net з посиланням на Крим.Реаліі. За даними окупаційної влади, Крим втратив п'яту частину врожаю через заморозки. Як відзначають журналісти, ще частина врожаю пропаде через град, який пройшов в травні.
У Нижньогірському районі, який найбільше постраждав від заморозків, яблука вимерзли повністю, також загинула велика частина персиків і черешень. Власникам садівництва припадає звільняти робітників. Місцеві жителі також скаржаться на убогий урожай черешні. Ціни на кримських прилавках від 100 до 260 рублів за кілограм черешні (44-115 гривень).
«Знахабніли наші продавці. Тут (в Криму - ред.) Такі скажені ціни на все. Я в шоці. Я був в Сочі, там на ринку коштує дешевше », - говорить один з покупців. У Херсонській області негода знищила половину врожаю, але ранні сорти черешні продаються по 25 гривень, відзначає видання. Пізні сорти дорожче - максимум 75 гривень. За даними видання, Херсонщина могла б годувати Крим своєї черешнею, «але через перешкоду на адміністративному кордоні аграрії знайшли інші ринки».