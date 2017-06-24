Путин едет в крымский «Артек»

Владимир Путин, российский глава, собирается совершить очередную поездку в аннексированный Крым, и на этот раз президент России посетит детский лагерь отдыха «Артек».
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, российский президент планирует приехать в «Артек», когда начнется новая смена в лагере, посвященная знаменитой американке Саманте Смит. Как сообщает российское агентство, Владимир Путин посетит детский лагерь, чтобы принять участие в церемонии открытия очередной, седьмой по счету смены. Руководство лагеря рассказало, что новая смена посвящена Саманте Смит – девочке из Соединенных Штатов, которая стала знаменитой в восьмидесятых годах прошлого века. Нужно отметить, что Крым был аннексирован в марте 2014 года, однако лагерь «Артек» был передан России оккупационными властями чуть позже, в конце марта 2015 года.
В связи с этим украинская сторона даже обращалась в ЮНЕСКО, призывая защитить от Кремля международный детский лагерь. В своем обращении представители МИД отмечали, что еще в 2006 году ЮНЕСКО и Украина подписали соглашение о предоставлении лагерю статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.