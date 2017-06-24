«А в Крыму уже рай», - пользователи посмеялись над «наплывом» туристов

Курортное местечко Щелкино, расположенное в Крыму, в этом году осталось без туристов, хотя еще несколько лет назад оно было излюбленным местом отдыха тысяч украинцев.
Как информирует replyua.net, свежие снимки пляжа в Щелкино в своем микроблоге в Твитерре разместила пользователь RoksolanaToday&Крым. Она высмеяла отсутствие туристов на популярном крымском курорте. «Щелкино, Татарка. Сегодня тут рай... И завтра тут будет рай... Тут нога туриста практически не ступает», пишет пользователь. В комментариях украинцы отметили, что похожая ситуация в Щелкино наблюдалась в середине девяностых, когда в Украине были очень тяжелые времена, и далеко не все могли позволить себе отдых в Крыму, однако сейчас ни украинцев, ни россиян в Щелкино нет.
Напомним, что ранее российские туроператоры сообщили о том, что в этом сезоне спрос на путевки в Крым упал примерно на тридцать процентов. По словам туроператоров, такая негативная тенденция наблюдается на всех популярных направлениях.